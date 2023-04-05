В Красносельском районе произошел пожар в 5-комнатной квартире

Сегодня, 5 апреля 2023 года, без происшествий в Петербурге не обошлось. Так, например, сегодня пришлось активно поработать сотрудникам петербургского министерства чрезвычайных ситуаций. Пожар в Красносельском районе ликвидирован. Об этом ведомство сообщило в своих социальных сетях.

Так, сигнал о пожаре поступил по адресу: Красносельский район, улица Десантников, дом 22. Пожар случился в пятикомнатной квартире на площади 60 квадратных метров.

В 15:32 пожар ликвидирован. Из дома эвакуировали десять жильцов. Пострадавших, к счастью, не было.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сегодня, 5 апреля, произошел пожар в здании министерства обороны на Знаменке в Москве. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.