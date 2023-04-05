В Москве потушили пожар в здании министерства обороны на Знаменке

Сегодня, 5 апреля, произошел пожар в здании министерства обороны на Знаменке в Москве. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций смогли ликвидировать открытое горение на площади 60 «квадратов». Пострадавших в результате пожара нет. Об этом сообщает ТАСС.

Как пишет издание, пожару присвоили второй номер сложности. Причина возгорания — аварийный режим работы электрической сети.

Ранее сообщалось, что сегодня, 5 апреля утром, на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубопровод с горячей водой. Как итог, несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.

Ранее также стало известно, что еще 3 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома 40 корпус 1 по улице Есенина лежит мужчина без сознания.