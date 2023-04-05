Следком завел уголовное дело из-за прорыва трубы на Рижском проспекте: есть пострадавшие

Сегодня, 5 апреля утром, на Рижском проспекте в Санкт-Петербурге прорвало трубопровод с горячей водой. Как итог, несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо взрослых и один ребенок. СК РФ по Санкт-Петербургу завел уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, дело заведено по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

Сейчас оперативная группа уже осмотрела место происшествия, выясняет все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже пообещало оказать всю необходимую помощь как в лечении, так и в реабилитации Специалисты компании выехали к месту ЧП, чтобы приступить к отключению трубопровода. Поврежденный участок уже решили заменить.

К делу подключилась и прокуратура. Сотрудники прокуратуры Адмиралтейского района организовала проверку по факту прорыва трубопровода, эксплуатируемого АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Сейчас приняты меры по ликвидации аварии. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что около восьми часов утра здесь произошел прорыв трубопровода. Как итог, образовалась яма, в которую провалилась машина. В ней находились ребенок и мужчина. Ущерб АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует возместить.