На площади Александра Невского пыль приняли за пожар

Сегодня, 6 апреля, петербургское министерство чрезвычайных ситуаций отреагировало на необычное сообщение. Как правило, в ведомство обращаются в случае пожаров. Сегодняшняя ситуация немного иная.

Так, сигнал о пожаре на площади Александра Невского, дом 2 поступил в ведомство около 14.02. Однако на самом деле никакого пожара в Центральном районе Петербурга не произошло.

По уточнённой информации в гостинице «Москва» пыль от строительных работ принята за пожар. Соответственно, никаких пострадавших нет. Вот только к месту происшествия выехали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что среда, 5 апреля, не обошлась для Северной столицы без происшествий. На этот раз стало известно, что произошла стрельба на Дальневосточном проспекте. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.