Петербургские мошенники оставили пенсионерку без 3,5 млн рублей

Полицейскими приняты меры к задержанию преступников, совершивших мошенничество в Кировском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 7 апреля, в полицию Кировского района пришла пенсионерка. Она рассказала, что еще в феврале ей позвонил неизвестный мужчина. Тот уверял, что мошенники орудуют в отношении ее квартиры. Чтобы спасти жилье, его нужно было продать и все деньги перевести на безопасный счет.

Собственно, так женщина и сделала, она перевела мошенникам 3,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленника.

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