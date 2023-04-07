Петербургским подрядчикам могут увеличить авансы до 50%

Правительство Петербурга предложило поднять авансовые платежи для подрядчиков при заключении контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Речь идет о проектах в рамках адресной инвестиционной программы.

Аванс могут поднять до 30-50% от суммы государственного контракта. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Интересно, что авансовые платежи не должны превышать лимитов текущего финансового года.

Причина таких изменений — стабилизация российской экономики на фоне введения санкций, поясняют власти. Благодаря поднятым авансам закупки должны проходить быстрее и эффективнее, считают власти. Отметим, что сейчас аванс составляет от 10 до 30%.

Ранее сообщалось, что полицейскими приняты меры к задержанию преступников, совершивших мошенничество в Кировском районе.

политика


 

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