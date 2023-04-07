В Ленобласти двое неизвестных с ружьем напали на 17-летнего подростка

В Бокситогорском районе Ленобласти задержали подозреваемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 5 апреля 2023 года, в отделение полицию обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что на его 17-летнего сына напали двое мужчин. Они угрожали подростку ружьем, отобрали у него мобильный телефон «Самсунг» и электронный планшет, общей стоимостью 5 000 рублей. Кроме этого, они повредили его авто.

Было заведено уголовное дело по статье о разбое. На следующий день нападавших нашли, изъяли телефон и планшет. Также отобрали два охотничьих ружья и патроны.

Старший из злоумышленников задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Со второго злоумышленника взято обязательство о явке.

Ранее сообщалось, что по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.