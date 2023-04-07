Огнеборцы спасли женщину с собакой в Ангарске

Женщина с собакой спасены во время пожара в Ангарске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России в своих социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале, возгорание случилось на пятом этаже многоквартирного жилого дома. Так, как выяснилось позднее, загорелся электрощиток вблизи входной двери.

Как итог, весь подъезд наполнился черным дымом. Как выяснилось, женщина из квартиры на этаже не могла покинуть квартиру сама, без риска для жизни.

Тогда она выбежала на балкон, оттуда и обратилась за помощью.

Прибывшие сотрудники министерства чрезвычайных ситуации помогли эвакуироваться женщине и её собаке. Остальные жильцы дома вышли на улицу самостоятельно.

Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что 5 апреля 2023 года, в отделение полицию обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что на его 17-летнего сына напали двое мужчин.