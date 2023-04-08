В Петербурге поймали серийного налетчика на табачные лавки

Сотрудниками полиции задержан серийный налетчик на табачные лавки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, 5 апреля в отделение полиции пришел сотрудник магазина табачной продукции. Он рассказал о некоем налетчике. Уже на следующий день оперативные службы задержали 23-летнего подозреваемого неработающего мужчину.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 ст.161 УК РФ (грабеж). Как оказалось, это не первый такой опыт задержанного. Ранее он под словесной угрозой применения ножа в отношении продавца в другой «табачке» похитил из кассы 11 890 рублей выручки.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 ч.2 УК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция устанавливает детали исчезновения дорогой иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.