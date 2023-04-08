Договор лизинга с петербуржцем закончился пропажей дорогого авто

Полиция устанавливает детали исчезновения дорогой иномарки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, еще 7 апреля в отделение полиции пришел директор коммерческой фирмы, он требовал от правоохранительных органов проведение проверки в отношении его знакомого.

Как оказалось, еще в мае он заключил договор лизинга между двумя фирмами на приобретение автомобиля «Тойота – Камри» стоимостью 5 200 000 рублей. Согласно договору, его знакомый должен был выплачивать деньги до мая 2027 года. Однако в январе 2023 года его знакомый пропал с радаров, деньги также платить перестал.

Тогда договор в марте расторгли, требовалось вернуть авто.

Однако покупатель сообщил, что в марте передал автомобиль своему знакомому, который перестал выходить на связь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция устанавливает детали происшествия.