В Колпинском районе на пожар согнали 15 МЧСников

Пожар в Колпинском районе произошел сегодня, 8 апреля, ориентировочно ближе к 17.00. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, все случилось на улице Ижорского Батальона, дом семь. К месту происшествия сразу же выехали специалисты министерства. Они установили, что пожар происходил в трехкомнатной отдельной квартире. Пламя охватило одну комнату площадью 10 квадратных метров.

Происходило горение обстановки по всей площади. В 17:23 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции задержан серийный налетчик на табачные лавки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти