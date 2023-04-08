Петербуржцы поддерживают закон об обучении будущих владельцев собак

В Испании был принят закон, который обязывают будущих собаководов пройти специальное обучение, перед тем как взять животное. Обучение проходит на бесплатной основе. Портал по поиску работы SuperJob спросил петербуржцев, что думают по поводу такого закона они.

Как выяснилось, примерно 68% жителей Северной столицы считают, что такой закон необходим. Более того, они думают, что параллельно с этим нужно ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными.

Только 11% высказались против введения такого закона, считая, что будет введена какая-нибудь госпошлина. Есть и те, кто опасается, что их налоги пойдут на обучение собаководов.

Затруднились с оценкой 21% опрошенных: «На мой взгляд, актуально только для владельцев крупных и бойцовых пород».

Ранее сообщалось, что петербургский следственный комитет завел дело по факту убийства. Как выяснилось, в Колпино 6 апреля было найдено тело мужчины с ножевым ранением в области спины.