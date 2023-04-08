В Колпино мужчину подозревают в убийстве знакомого

Петербургский следственный комитет завел дело по факту убийства. Как выяснилось, в Колпино 6 апреля было найдено тело мужчины с ножевым ранением в области спины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

По подозрению в совершении убийства задержали знакомого погибшего. Сейчас продолжаются следственные проверки, решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Следственная группа осмотрела место происшествия, сейчас выясняет причины и обстоятельства произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что пожар в Колпинском районе произошел сегодня, 8 апреля, ориентировочно ближе к 17.00. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу и Ленобласти.