Ковид стал причиной смерти шести жителей Петербурга

Коронавирусная инфекция пока что сопровождает нас везде и всюду. Людей пока что просят все также соблюдать определенные меры предосторожности. Конечно, сейчас уже не идет речи о том, что нужно, например, строго соблюдать масочный режим или уж тем более не выходить из дома ввиду карантина. Тем не менее это не отменяет того, что стоит своевременно прививаться или ревакцинироваться, а также не забывать про использование антисептиков.

А пока те или иные антиковидные меры действуют, Управление Роспотребнадзора Российской Федерации продолжает отчитываться о том, как много людей заразились, попали в больницы с осложнениями или же вовсе скончались.

Так, по данным на утро 9 апреля, в Северной столице от коронавируса скончались шесть жителей. Заболели коронавирусной инфекцией еще 820 жителей, а с осложнениями были отправлены в больницы 38 человек. Выздороветь удалось 709 горожанам.