Петербургские домушники заинтересовались ювелиркой

Воскресенье, 9 апреля, не обошлось без заявлений в полицию. На этот раз в отделение пришел индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что стал жертвой вора-домушника.

С его слов, в этот день с 15.00 до 17.00 кто-то сломал оконную решетку в его квартиру на первом этаже пятиэтажки по проспекту Космонавтов. Как пишет издание Табло СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вор стащил ювелирные изделия на 50 тысяч рублей, а также наличку — 200 тысяч рублей.

Как итог, материальный ущерб составил 250 тысяч рублей. Квартира видеонаблюдением не оборудована, сигнализации нет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 апреля, в отделение полиции Петербурга пришла пожилая женщина. Она сказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает NWPres со ссылкой на источник в правоохранительных органах.