«Безопасный счет» лишил петербурженку почти 1,5 миллиона рублей

В субботу, 8 апреля, в отделение полиции Петербурга пришла пожилая женщина. Она сказала, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщает NWPres со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Она рассказала, что днем ранее ей позвонил неизвестный и рассказал, что является сотрудником Центрального банка Российской Федерации. Естественно, звонивший не имел никакого отношения к финансовому регулятору.

Звонивший смог убедить старушку в том, что ее счетом пытаются завладеть мошенники. Чтобы уберечь деньги старушки, было предложено перевести их на некий безопасный счет.

В итоге ущерб составил 1 432 00 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в сбыте и хранении наркотиков в значительном размере