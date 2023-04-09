В Петербурге задержали наркосбытчика

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Его обвиняют в сбыте и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, в январе текущего года мужчина сбыл в руки знакомой 0,22 грамма наркотиков. У него в ходе досмотра отыскали еще 0,35 грамма запрещенных веществ.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завели уголовное дело в отношении местной жительницы. Все дело в том, что ее обвиняют в истязании собственной дочери. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

Также стало известно, что сегодня, 9 апреля, стало известно, что на береге острова Гогланд в Ленобласти спасли. Об этом сообщает телеграм-канал gogland_govorit.