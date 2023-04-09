Трех детенышей тюленей спасли в Ленобласти

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что на береге острова Гогланд в Ленобласти спасли. Об этом сообщает телеграм-канал gogland_govorit.

Одного из детенышей заметили сегодня, 9 апреля. Он был крайне активным, смог самостоятельно доползти до метеоплощадки и направлялся в лес.

Авторы поста рассказали, что детеныша переместили к воде, чтобы повысить его шансы на выживание в дикой среде.

Кроме этого, сегодня, 9 апреля, мы сообщали , что в Петербурге заметили сильно исхудавшего серого тюлененка. Его отправили в Центр спасения тюленей, который находится в Репино. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

Ранее сообщалось, что ранним утром 9 апреля на 129-м километре трассы «Нарва» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.