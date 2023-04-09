Поездка из Кингисеппа в Ивангород закончилась для женщины смертью

Ранним утром 9 апреля на 129-м километре трассы «Нарва» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось, водитель «Рено» направлялся из Кингисеппа в Ивангород, но не справился с управлением — влетел в опору линий электропередач. Сам мужчина получил легкий ушиб грудной клетки. Его госпитализировали, но позднее отпустили на амбулаторное лечение.

Однако с ним в машине были еще две пассажирки — женщина и девочка-подросток. Увы, женщина скончалась в реанимации, а вот 13-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 апреля в полицию пришел местный житель. Он рассказал, что якобы двое мужчин сорвали с дома на Богатырском проспекте российский флаг.