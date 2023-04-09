На Богатырском проспекте нетрезвый петербуржец сорвал флаг России

Не зря говорят, что алкоголь — то еще зло, а пить — безусловно, здоровью вредить. Но не только здоровью, а еще и общественному порядку, как оказалось. Как рассказывает источник издания в правоохранительных органах, в ночь на 9 апреля в полицию пришел местный житель. Он рассказал, что якобы двое мужчин сорвали с дома на Богатырском проспекте российский флаг.

После этого к месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что флаг сорвал 23-летний молодой человек. Когда его задерживали, было ясно, что тот пьян.

Он был помещен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в отделение полиции Петербурга обратились школьник и его мама. Как рассказал сам мальчик, на него с другом напали неизвестные. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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