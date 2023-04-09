На Лиговском проспекте три подростка напали на школьников

В субботу, 8 апреля, в отделение полиции Петербурга обратились школьник и его мама. Как рассказал сам мальчик, на него с другом напали неизвестные. Об этом рассказывает источник издания в правоохранительных органах.

Все случилось на Лиговском проспекте. Там по горячим следам полицейские смогли отыскать трех подозреваемых — 2005, 2006 и 2008 годов рождения. Как рассказала мама одного из пострадавших (2007 год рождения), на ее сына напали и под угрозой избить заставили перевести 1800 рублей на карту одному из обидчиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в Московском районе на улице Кубинской, дом 28. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.