На пожар в Московском районе выезжали 10 МЧСников

К сожалению, воскресенье, 9 апреля не стало выходным днем для сотрудников петербургского министерства чрезвычайных ситуаций. На этот раз пожар произошел в Московском районе на улице Кубинской, дом 28. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

Как выяснилось на месте происшествия, пожар случился в однокомнатной квартире. В коридоре квартиры воспламенился счетчик, говорят спасатели.

Сведений о пострадавших не поступало, а к месту происшествия для тушения пламени пришлось направить 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 60-м году жизни скончался актер Вадим Волков. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжного театра на Фонтанке. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.