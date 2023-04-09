Скончался актер «Улиц разбитых фонарей»

Сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 60-м году жизни скончался актер Вадим Волков. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжного театра на Фонтанке.

Сообщается, что за 12 лет работы в Молодёжном театре Вадим Волков сыграл в 12 спектаклях. В театре вспоминают, что образы Волкова всегда были неотъемлемой частью режиссёрского замысла. Именно они делали героев узнаваемыми и реальными, а истории — еще более живыми, говорят в пресс-службе театра.

Многие знают Волкова по таким фильмам и сериалам как «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Морские дьяволы», «Бандитский Петербург», «Литейный», «Тайны следствия».

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