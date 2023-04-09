В Петербурге из-за ДТП скончалась актриса дубляжа Шульман

В Петербурге на Загородном проспекте вечером в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда было известно, что в нем пострадала актриса дубляжа Елена Шульман. Об этом сообщал источник издания в правоохранительных органах.

Позднее издание Neva.Today сообщило со ссылкой на комитет транспорта города, что ДТП было с участием общественного транспорта — троллейбуса. Женщина хотела обойти людей на остановке, но вышла на проезжую часть не глядя — в тот момент к остановке подъезжал как раз-таки троллейбус.

Водитель постарался затормозить, однако женщина все равно попала под колеса.

Спасти Шульман врачи не смогли, сообщили в группе «Русский дубляж» в соцсети «Вконтакте».

Ранее стало известно, что воскресное утро для петербургского МЧС началось довольно рано — в 04.32. В это время в ведомство поступил сигнал о возгорании в Курортном районе на Главной улице, дом 17.