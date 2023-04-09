Петербурженка морила голодом и избивала свою дочь почти два года

В Петербурге завели уголовное дело в отношении местной жительницы. Все дело в том, что ее обвиняют в истязании собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Будучи пьяной женщина систематически применяла насилие в отношении дочери 2010 года рождения. Кроме этого, женщина неоднократно оскорбляла девочку, лишала ее еды. Это продолжалось с января 2021 года по март 2023 года.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на площади 2000 квадратных метров выгорела трава и 11 построек. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства чрезвычайных ситуаций.