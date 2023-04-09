В Свердловской области из-за пожара сгорело 11 построек

В Свердловской области на площади 2000 квадратных метров выгорела трава и 11 построек. Об этом сообщает пресс-служба федерального министерства чрезвычайных ситуаций.

Как выяснилось, причиной пожара стало то, что на одном из участков сжигали мусор. После этого огонь перешел на жилой дом, а после и еще на 10 построек различного назначения.

К настоящему моменту открытое горение ликвидировано, говорят в МЧС.

Ранее сообщалось, что полицейские Невского района задержали подозреваемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть по ссылке.

Также стало известно, что на этот раз пожар произошел в Московском районе на улице Кубинской, дом 28.