Петербуржец накинулся на прохожего с ножом, но остался ни с чем

Полицейские Невского района задержали подозреваемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как говорят в ведомстве, ночью 8 апреля в полицию пришел 18-летний молодой человек. Он рассказал, что на Народной улице к нему подбежал неизвестный, стал угрожать ему ножом, требуя денег. Правда, так ничего и не похитив, сбежал.

Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Задержан был 18-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ранним утром 9 апреля на 129-м километре трассы «Нарва» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.