Срочникам-уклонистам могут запретить выезд за границу

Те, кто решил уклоняться от срочного призыва, будут получать цифровое уведомление с запретом на выезд из страны. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.

С его слов, парламентарии учтут все недостатки в воинском учете, которые были замечены в 2022 году.

Например, в планах свести к минимуму возможности ошибок и необходимости общения военнообязанного с военкоматом. Так, есть планы создать единый реестр военнообязанных.

Также уклонистов будут ждать и обеспечительные меры. Если молодой человек не придет в течение двух недель после повестки в военкомат, то ему придёт цифровое уведомление. Оно запретит выезд за границу. Позже уклонисту могут запретить водить машину, совершать сделки с недвижимостью и брать кредиты, рассказывает Андрей Картаполов.