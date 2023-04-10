В Луисвилле мужчина с винтовкой убил пять человек

В Луисвилле (штат Кентукки) в здании Old National Bank мужчина с штурмовой винтовкой убил пятерых человек. Как говорят очевидцы, он просто неожиданно начал стрелять. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.

Как итог стрельбы, пять человек получили смертельные ранения, еще шесть попали в больницу. В числе пострадавших — офицер полиции. Шестеро пострадавших находятся в клинике Университета Луисвилла, рассказал представитель правоохранительных органов.

Также сообщается, что самого нападавшего удалось устранить.

Ранее сообщалось, что те, кто решил уклоняться от срочного призыва, будут получать цифровое уведомление с запретом на выезд из страны. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.