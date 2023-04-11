В России запретили продажу вейпов подросткам

Все, с сегодняшнего дня вопрос продажи вейпов для подростков закрыт. Теперь Государственная дума окончательно утвердила законопроект, который запрещает это делать.

Как написал в своих социальных сетях спикер ведомства Вячеслав Володин, в жидкостях для вейпов содержатся тяжёлые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.

Уточняется, что решение касается и безникотиновой жидкости. Нельзя продавать и расходники, которые нужны для вейпа.

Так власти хотят уберечь детей от пагубной привычки.

Ранее сообщалось, что инициативу о запрете продажи вейпов поддерживают два из трех петербуржцев — 67%. Выступили против еще 14%, они считают, что тогда курильщики вернутся к не менее вредным сигаретам.

Кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли. Сами вейперы поддерживают запрет почти в три раза реже тех, кто не курит и в 2,5 раза реже, чем курильщики сигарет.

К сожалению, вейпы становятся не только вопросом здоровья, но и того, соблюдаются ли различные кодексы РФ… Так, например, в Ленобласти подросток потратил с чужой карты 3,6 тысячи рублей на покупку вейпа и жижи для него. Фактически, подросток пошел на преступление ради того, чтобы попросту покурить.

Правда, подростку самому стало стыдно за совершенный поступок: после покупки он выбросил банковскую карту, а спустя месяц решил сознаться в содеянном. Он сам пришел в отделение полиции.