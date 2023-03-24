Петербургский подросток пошел на преступление ради вейпа

В Ленобласти подросток потратил с чужой карты 3,6 тысячи рублей на покупку вейпа и жижи для него. Об этом рассказывает источник издания в правоохранительных органах.

По данным источника, все это вытворил 15-летний подросток. Он написал 23 марта явку с повинной. Само преступление он совершил несколькими месяцами ранее. Он нашел чужую банковскую карту на улице, не удержался и потратил чужие деньги.

После своей покупки карточку он выбросил. Уже оказавшись в отделении полиции, он рассказал о совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что определенная проблема общества — развитие курительной индустрии. Чего только нет для вредительства здоровью. Например, набирают обороты среди подростков вейпы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать в России запрет на вейпы.