Спасите наших детей! Почему в России запрещают вейпы

Определенная проблема общества — развитие курительной индустрии. Чего только нет для вредительства здоровью. Например, набирают обороты среди подростков вейпы.

Как пишет телеканал 360, спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать в России запрет на вейпы.

С его слов, только так можно спасти детей. Поддержал это предложение и глава федерального минздрава Михаил Мурашко. Он считает, что это решение поможет увеличить продолжительность жизни в России за счет снижения вредного фактора.

Сам Мишустин же сказал, что правительство рассмотрит это предложение и сформирует свою позицию по этому вопросу.

Будет ли введен запрет или какие-то ограничения — пока неизвестно. Однако в любом случае введение подобных запретов займет немало времени.