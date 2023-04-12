Петербуржец получил ожоги лица и кисти в своем всполыхнувшем Volkswagen.

Утро 12 апреля началось с сообщений о пожаре. В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, что пожар случился в Красногвардейском районе, на проспекте Маршака,дом 3.

По информации ведомства, в автомобиле «Volkswagen» сгорели сгораемые части. Пожар удалось ликвидировать к 06:48. Сначала в петербургском министерстве говорили, что пострадавших нет. Однако позднее появилась информация, что пострадал один человек направлен в медицинское учреждение.

По данным издания 78.ru, мужчина получил ожоги лица и кисти,

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар в Калининском районе произошел около 15:31 10 апреля в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти