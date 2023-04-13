С 15 апреля в Петербурге откроют более 40 точек для продажи корюшки

В Петербурге уже с 15 апреля стартует сезон продажи корюшки. Приобрести рыбку петербуржцы смогут вплоть до 31 мая. Точки торговли разместят на городских участках, которые комитет имущественных отношений предоставит предпринимателям.

Например, приобрести корюшку получится в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

Ранее сообщалось, что пик ловли корюшки приходится на середину апреля и длится до середины мая. Какова будет цена вопроса — большой вопрос, но вот в прошлом году цена доходила до 1000 рублей за килограмм.

Также мы писали, что в Петербурге планируется провести конкурс по поиску подрядчика, который займется строительством пешеходной набережной в Кронштадте от морского портового комплекса до сквера «Инчхон».