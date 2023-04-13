В Петербурге мужчина устроил пальбу из ружья по прохожим

Полицейские Невского района задержали троих подозреваемых в стрельбе по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 12 апреля утром в полицию Невского района обратился местный житель. Он рассказал, что по проспекту Обуховской обороны из окна 7 этажа 6 подъезда мужчина стреляет по прохожим. В том числе мужчина выкрикивал угрозы убийством и стрелял из ружья.

Полицейские задержали трех молодых людей, все они были в возрасте от 20 до 23 лет — это вся информация, которую сообщают о задержанных на данный момент. Также известно, что один из молодых людей отдал полицейским имеющееся у него пневматическое ружье «Байкал».

Сейчас все задержанные в отделении полиции, а правоохранительные органы готовятся завести уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге клещи уже вовсю активизировались, пора обеспокоиться вопросом защиты от них. Только в Городской вирусологический центр инфекционной больницы им. С.П. Боткина горожане привезли порядка 20 клещей.