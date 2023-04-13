В больницу имени Боткина привезли 20 клещей

В Петербурге клещи уже вовсю активизировались, пора обеспокоиться вопросом защиты от них. Только в Городской вирусологический центр инфекционной больницы им. С.П. Боткина горожане привезли порядка 20 клещей. Такие данные приводят в комитете по здравоохранению.
Так, каждый пятый из пойманных клещей оказался носителем боррелиоза. В том случае, если вас укусил клещ, надо обязательно обратиться в травпункт. Там клеща снимут, отправят на исследование, а ранку обработают.
В целом, клеща вы можете снять и самостоятельно, но важно соблюсти все меры осторожности, а также обязательно сдать клеща в лабораторию.
Ранее сообщалось, что в Петербурге уже с 15 апреля стартует сезон продажи корюшки. Приобрести рыбку петербуржцы смогут вплоть до 31 мая. Точки торговли разместят на городских участках, которые комитет имущественных отношений предоставит предпринимателям.