В больницу имени Боткина привезли 20 клещей

В Петербурге клещи уже вовсю активизировались, пора обеспокоиться вопросом защиты от них. Только в Городской вирусологический центр инфекционной больницы им. С.П. Боткина горожане привезли порядка 20 клещей. Такие данные приводят в комитете по здравоохранению.

Так, каждый пятый из пойманных клещей оказался носителем боррелиоза. В том случае, если вас укусил клещ, надо обязательно обратиться в травпункт. Там клеща снимут, отправят на исследование, а ранку обработают.