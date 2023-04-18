В Выборге будут судить водителя за смертельное ДТП

В Выборгском районе Петербурга в суд поступило дело о смертоносном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось по вине пьяного водителя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Авария произошла еще в прошлом году на Выборгском шоссе. Там столкнулись три автомобиля. По имеющейся информации, водитель Dodge Caliber был пьян, он влетел в попутную KIA Rio. Затем, вылетев навстречку, врезался в LADA Priora.

В результате сильного столкновения 31-летний водитель отечественного авто скончался. Также известно, что пострадал 34-летний пассажир «Доджи».

Ранее сообщалось, что Петербургский суд принял решение отправить местную жительницу на принудительные работы. Все дело в том, что она шантажировала свою знакомую интимными фотографиями. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.