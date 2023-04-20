Спикер парламента Петербурга Бельский решил раскрыть свои доходы

Теперь депутаты парламента Петербурга могут публиковать сведения о своих доходах в обобщенном виде, без указания фамилии, имени и отчества. Однако некоторые решили, что скрывать информацию не станут, а опубликуют у себя в социальных сетях.

Например, опубликовал информацию спикер ЗакСа Петербурга Александр Бельский. Согласно его декларации, он заработал 4,1 миллиона рублей в 2022 году

«Как и обещал, сведения о доходах скрывать не буду. С 2023-го эта информация в связи с изменениями федерального и регионального законодательства должна быть опубликована без указания персональных данных. Но каждый депутат вправе по собственному желанию разместить эти сведения у себя на странице», —прокомментировал Бельский в своем телеграм-канале.

Кроме этого, в его декларации указано, что в пользовании он имеет две квартиры, три земельных участка, дом на 300 «квадратов». Собственником этих объектов недвижимости является супруга парламентария.

Помимо этого, в ее собственности сразу несколько авто, в числе которых Jaguar XF, Mercedes-Benz GL-Class GL 350. Супруга Бельского, согласно данным из опубликованного документа, заработала 353,1 тысячи рублей.