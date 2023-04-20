В Стрельне отыскали человеческие кости во время ремонта

Ремонт — дело долгое, муторное, трудоемкое. Однако для некоторых горожан еще и увлекательное… И нет, дело совсем не в выборе мебели и цвета обоев. В этот раз речь идет о крайне необычной находке.

Как рассказывает источник издания в правоохранительных органах, примерно полгода назад житель Петербурга приобрел дом. Он хотел разобрать фундамент, чтобы после перестроить здание. Вот только при работе в подвале он нашел кости… человеческие.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции, осмотрели находку. Теперь это все отправлено на экспертизу, чтобы выяснить причины гибели человека.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на собственную мать задержан в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее об этом вы можете прочитать по ссылке.