В рейсовом автобусе в Выборгском районе мужчина устроил поножовщину

Полиция Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивает нападавшего с ножом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, все случилось 19 апреля в 22.39. К этому времени поступил сигнал о происшествии в салоне рейсового автобуса на пересечении улицы Жака Дюкло и Светлановского проспекта. Там подрались два нетрезвых мужчины, у одного из которых был нож.

Как итог, один пострадавший отправился в больницу самостоятельно, там ему оказали медицинскую помощь. Его отпустили в удовлетворительном состоянии. Сейчас полицейские ищут подозреваемого.

Ранее сообщалось, что ремонт — дело долгое, муторное, трудоемкое. Однако для некоторых горожан еще и увлекательное… И нет, дело совсем не в выборе мебели и цвета обоев. В этот раз речь идет о крайне необычной находке.