За книгу хоть в драку, или черный пиар — тоже пиар

Пожалуй, Петербург уже совсем не удивишь драками в парадных, переулках, магазинах и на улицах. Да, к сожалению, это уже не больше, чем обыденность в современном мире. Но часто ли вы наблюдаете драки за возможность почитать?

В редакцию Gazeta.SPb поступил интересный ролик: две девушки устроили драку посреди книжного магазина. Как утверждает очевидец происходящего, все дело было в последнем экземпляре книги.

«Одна из девушек отложила книгу для себя, а другая решила забрать ее себе. Спор перерос в словесную перепалку, а затем в настоящую битву. Девушки били друг друга и таскали за волосы, выясняя, кому достанется книга», — прокомментировала очевидица случившегося.

Вот только, по ее словам, книгу в результате не купила ни одна из девушек.

Мы ознакомились с присланной видеозаписью, и, честно говоря, ничего, кроме улыбки на лице не вызывает. Нет, вы не подумайте, мы — редакция миролюбивая и ни коим образом драки не поддерживаем. Однако просмотренное оставило впечатление обычной постановки: «дрыганья» максимально не естественные, как и звуки, которые издают девушки.

Ну и конечно на сомнения наталкивает та мысль, что в итоге книгу никто не взял. А ради чего тогда весь сыр-бор?

А вот ради черного пиара — вполне может быть. Метод рискованный, требует тонкого подхода, но дает потрясающий эффект, если все сделать с умом. Все-таки один из методов как раз-таки распространение о себе информации, пускай и не самой приятной. Подогревать подобные истории можно долго, и даже запустить целый сторитейл — вполне.

Также как можно было бы вкинуть «утку» или слить какой-то компромат на самих себя. Тут важно, чтобы ошибка была пустяшной или чтобы компромат был заведомо ложным.