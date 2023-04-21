В Ладожском озере выловили 50 тонн корюшки

В Ладожском озере первый улов корюшки, и сразу удачный — 50 тонн. Об этом рассказывает пресс-служба правительства Ленинградской области в своих социальных сетях.

В планах выловить в текущем сезоне 1100 тонн. Говорят, что в Новой Ладоге корюшку сейчас продают в розницу за 130 рублей, а вот отборная корюшка опустошит ваш кошелек уже на 590 рублей, уточняют в правительстве региона.

Что ж, если среди вас есть любители рыбки с ароматом огурца, самое время выстраиваться в очередь за лакомым кусочком. Пока не образовались «пробки» на подходе за корюшкой, надо ловить момент.

Ранее сообщалось, что специализированные ведомства не устают бороться с нелегальными точками продажи чего бы то ни было. На этот раз почти два десятка точек по продаже экскурсионных билетов закрыли в Петербурге. Подробнее по этой теме вы можете прочитать в материале по следующей ссылке.

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