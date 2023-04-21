В Петербурге 17 нелегальных точек продажи экскурсионных билетов

Специализированные ведомства не устают бороться с нелегальными точками продажи чего бы то ни было. На этот раз почти два десятка точек по продаже экскурсионных билетов закрыли в Петербурге — и речь идет еще только о центре города. Об этом рассказали в пресс-службе местной администрации.

Так, продавцам экскурсий пришлось покинуть территорию Невского проспекта и площади Восстания, говорят в ведомстве.

Уточняется, что в результате было изъято 17 единиц оборудования и еще девять рекламных щитов. Подобные рейды проводятся в Петербурге регулярно, в том числе и в праздничные дни.