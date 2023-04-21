Стало известно, когда закроется визовый центр Германии в Санкт-Петербурге

Постепенно визовые центры европейских стран покидают территорию России. Не стал исключением и визовый отдел генконсульства Германии в Санкт-Петербурге.

По имеющейся информации, он прекратит свою работу уже в мае или июне текущего года, пишут «Невские Новости».

Ранее стало известно, что из генконсульства Германии в Северной столице в экстренном режиме высылают трех дипломатов. Уточняется, что это решение было принято в качестве ответной меры на действия Германии — эта страна считается недружественной для России.

Они должны покинуть территорию нашей страны до 3 мая.

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