ЗОЖ или ложь : мифы и факты о влиянии спорта на здоровье

До летнего сезона осталось всего ничего, а значит многие соберутся в отпуск. Зачастую, людям хочется привести себя в форму именно к этому времени. Самый действенный способ – физические нагрузки. Однако вокруг занятий спортом существуют немало мифов. Давайте разбираться вместе.

Много пота — минус калории?

Многие думают, что чем больше пота у них выделяется во время тренировки, тем больше калорий они сожгли. Как оказалось, это совершенно не так. Фактически же, потооотделение человеку нужно для того, чтобы он не перегревался на солнце. Соответственно, когда вы потеете во время тренировки, вы теряете скорее воду, чем жировые прослойки.

Витамины — энергия?

Нередко вместе со спортом люди прибегают к употреблению различного рода витаминов. Многие ошибочно считают, что с первого же употребления витамины дадут гораздо больше энергии, чем есть у них самих. Однако и это медики опровергают: на самом деле, для того, чтобы у вас прибавилось энергии от этих самых витаминов, нужно употреблять их систематически.

Более того, медики советуют получать витамины для организма естественным путём – через употребление пищи.

Лучше утром?

Также бытует мнение, что спортом лучше заниматься по утрам. Фактически, спорт полезен практически в любое время суток. Более того, стоит понимать что утром температура тела у человека ещё достаточно низкая, а мышцы не разогреты. Именно поэтому тренировки рекомендуется ближе к обеденному времени. В общем и целом, тренировки рекомендуется выполнять с 14 часов до 18 часов. В это время происходит естественное повышение температуры, а значит мышцы будут лучше разогреты – соответственно, они будут лучше сокращаться, а значит тренировка будет гораздо более эффективной.