Полицейские отыскали в Ленобласти патроны и оружие возле дома

Сотрудники полиции изъяли оружие и его части в Ленобласти Волосовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, 19 апреля ближе к вечеру сотрудники уголовного розыска занимались отработкой оперативной информации. Ввиду этого они отправились осматривать хозяйственную постройку в городе Волосово. Она находилась по проспекту Вингиссара. Как итог, сотрудники правоохранительных органов отыскали предмет, визуально похожий на оружие. Кроме этого, были также найдены магазин к нему, два ствола от охотничьего ружья, приклад и несколько патронов.

Как показала экспертиза, которую провели специалисты, найденные предметы вполне пригодны для стрельбы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.