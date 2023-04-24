Против рэпера SCALLY MILANO призвали завести уголовное дело

Депутат Государственной думы – председатель комитета по молодёжной политике – Артём Метелев обратился в генеральную прокуратуру и следственный комитет России. Всё дело в том, что он призывает организовать проверку инцидента на концерте рэппера SCALLY MILANO.

В своем телеграмм канале парламентарий написал, что в минувшие выходные правоохранительные органы накрыли в Петербурге концерт этого артиста. С его слов, в зале было много несовершеннолетних, в том числе якобы под веществами. Также депутат утверждает, что из-за этого в туалете чуть не умерла девочка-подросток.

Депутат считает, что творчество рэппера призывает подростков к употреблению наркотических веществ. Ввиду этого Метелев призвал завести уголовное дело в отношении артиста.

Ранее стало известно, что силовики приостановили концерт исполнителя в «Гигант Холле». В региональном министерстве внутренних дел также сообщали, что на этом концерте были зарегистрированы шесть пьяных несовершеннолетних. После этого их доставили в отделение полиции, а позднее передали родителям.

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