В Петербурге полиция задержала подозреваемых в убийстве

К большому сожалению, криминальная сводка Санкт-Петербурга продолжает регулярно пополняться. Однако к счастью, сотрудники полиции всё-таки раскрывают уголовные дела.

Так, в министерстве внутренних дел Петербурга рассказали о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве. По имеющейся информации, 23 апреля утром в полицию одного из районов города поступило заявление о том, что на улице Есенина мужчина нанёс ножевые ранения своей сожительнице.

После этого к месту происшествия оперативно приехал наряд полиции. Он обнаружил труп 45-летней петербурженки с ножевыми ранениями.

Прямо на месте происшествия были задержаны двое граждан – 59-ти и 49-ти лет. Сейчас следственные органы завели уголовное дело по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Какой-либо информации о причинах, мотивах и прочим на данный момент не сообщается.