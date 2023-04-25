«Выборгская» вновь готова встречать петербуржцев

Сегодня, 25 апреля, в пробку могли встрять не только автомобилисты Петербурга, но и те, кто предпочитает проехаться на метро. Традиционно ранним утром не обошлось без огромного потока людей. Оно и понятно, все спешат на работу, на учебу — в университеты, вузы и школы.

На фоне этого станция метро «Выборгская» сегодня закрывалась, поток петербуржцев оказался слишком велик. Тем не менее уже все спокойно.

«В 09:03 станция «Выборгская» работает в обычном режиме», — говорят в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ранее стало известно, что по информации пресс-службы петербургской подземки, в 08.40 было принято решение закрыть эту станцию на вход из-за увеличения пассажиропотока.

Кроме этого, мы писали, что в Санкт-Петербурге строительство станции метро «Театральная» хотят завершить до 2026 года.