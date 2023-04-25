Замминистра культуры РФ назначен Андрей Малышев

В министерстве культуры Российской Федерации сегодня, 25 апреля, проходят кадровые перестановки. Так, например, сменился заместитель министра. Теперь этот пост займет Андрей Малышев. Ранее он был на посту генерального директора ФГУП «Росконцерт».

Как рассказывает пресс-служба ведомства, Малышев окончил ВГИК, имеет ученую степень кандидата экономических наук. Кроме этого, известно, что ранее он возглавлял департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что заместитель министра культуры Алла Манилова покидает свой пост. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Теперь она переходит на пост генерального директора Государственного Русского музея. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ранее предоставленной ссылке.